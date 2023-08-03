Экс-физиотерапевт «Барселоны» осуждён на четыре года за домогательство

Верховный суд Испании оставил в силе приговор бывшему физиотерапевту «Барселоны», осуждённому на четыре года по делу о домогательствах, сообщает издание Marca.

По информации источника, инцидент произошёл в 2016 году. К услугам физиотерапевта прибегла сотрудница «Барселоны», которую беспокоили боли в голове и шее. Сообщается, что во время сеанса физиотерапевт начал массировать женщину в интимных местах.

Отмечается, что после случившегося сотрудница каталонского клуба испытывала тревожный синдром и взяла двухмесячный отпуск. Сторона защиты на суде заявила, что действия физиотерапевта были необходимы для лечения, однако судья отклонил данную версию.

Таким образом, Верховный суд Испании оставил в силе обвинительный приговор, вынесенный судом Каталонии, — мужчина получил реальный срок.

Осуждённый работал в «Барселоне» на протяжении 30 лет.