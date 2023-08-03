Суперкомпьютер определил нового фаворита ЖЧМ-2023 после группового этапа

Суперкомпьютер Opta Analyst назвал сборную Англии новым фаворитом чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 после группового этапа. Ранее, по мнению программы, фаворитом была сборная США.
Шансы англичанок на чемпионство составляют 26,59%. На втором месте находятся США (14,49%), на третьем — Франция (10,02%). Вероятность победы хозяйки турнира, сборной Австралии, — 10%. Наименее вероятны победы Швейцарии (0,34%), ЮАР (0,26%) и Марокко (0,2%).
Женский чемпионат мира проходит с 20 июля по 20 августа. Действующим победителем турнира является национальная команда США, которая в финальном матче 2019 года обыграла сборную Нидерландов со счётом 2:0. Голами в решающем матче турнира отметились Меган Рапино и Роуз Лавелль.
Рекордсменом по числу побед на женском чемпионате мира является сборная США, завоевавшая четыре трофея.
- 3 августа 2023
-
21:12
-
21:10
-
21:09
-
21:04
-
21:00
-
20:56
-
20:46
-
20:25
-
20:13
-
20:09
-
20:04
-
19:59
-
19:44
-
19:41
-
19:38
-
19:23
-
19:18
-
19:17
-
18:56
-
18:52
-
18:47
-
18:39
-
18:30
-
18:22
-
18:16
-
18:12
-
18:01
-
17:54
-
17:50
-
17:39
-
17:32
-
17:26
-
17:26
-
17:23
-
17:20