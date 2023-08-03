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Суперкомпьютер определил нового фаворита ЖЧМ-2023 после группового этапа

Суперкомпьютер определил нового фаворита ЖЧМ-2023 после группового этапа
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Суперкомпьютер Opta Analyst назвал сборную Англии новым фаворитом чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 после группового этапа. Ранее, по мнению программы, фаворитом была сборная США.

Шансы англичанок на чемпионство составляют 26,59%. На втором месте находятся США (14,49%), на третьем — Франция (10,02%). Вероятность победы хозяйки турнира, сборной Австралии, — 10%. Наименее вероятны победы Швейцарии (0,34%), ЮАР (0,26%) и Марокко (0,2%).

Женский чемпионат мира проходит с 20 июля по 20 августа. Действующим победителем турнира является национальная команда США, которая в финальном матче 2019 года обыграла сборную Нидерландов со счётом 2:0. Голами в решающем матче турнира отметились Меган Рапино и Роуз Лавелль.

Рекордсменом по числу побед на женском чемпионате мира является сборная США, завоевавшая четыре трофея.

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