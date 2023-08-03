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«Пюник» обыграл «Кальмар» в матче квалификационного раунда Лиги конференций

«Пюник» обыграл «Кальмар» в матче квалификационного раунда Лиги конференций
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Сегодня, 3 августа, прошёл ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между армянским «Пюником» и шведским «Кальмаром». Стартовый свисток прозвучал в 18:30. Первый матч между этими командами завершился победой «Пюника» со счётом 2:1.

Первый гол во встрече был забит только на 75-й минуте — отличился армянский нападающий «Пюника» Артак Дашян. Через пару минут хозяева поля увеличили своё преимущество усилиями Ованеса Арутюняна. Вскоре 24-летний форвард «Кальмара» Милета Райович отыграл один гол и вернул интригу в матч, однако больше голов зрители не увидели. Итог встречи — 2:1 в пользу «Пюника».

Отметим, что в составе армянской команды играл россиянин Михаил Коваленко. 28-летний футболист провёл на поле 90 с лишним минут, но результативными действиями не отметился.

Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
03 августа 2023, четверг. 18:00 МСК
Пюник
Ереван, Армения
Окончен
2 : 1
Кальмар
Кальмар, Швеция
1:0 Дашян – 75'   2:0 Арутюнян – 77'   2:1 Rajovic – 88'
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