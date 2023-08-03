«Пюник» обыграл «Кальмар» в матче квалификационного раунда Лиги конференций

Сегодня, 3 августа, прошёл ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между армянским «Пюником» и шведским «Кальмаром». Стартовый свисток прозвучал в 18:30. Первый матч между этими командами завершился победой «Пюника» со счётом 2:1.
Первый гол во встрече был забит только на 75-й минуте — отличился армянский нападающий «Пюника» Артак Дашян. Через пару минут хозяева поля увеличили своё преимущество усилиями Ованеса Арутюняна. Вскоре 24-летний форвард «Кальмара» Милета Райович отыграл один гол и вернул интригу в матч, однако больше голов зрители не увидели. Итог встречи — 2:1 в пользу «Пюника».
Отметим, что в составе армянской команды играл россиянин Михаил Коваленко. 28-летний футболист провёл на поле 90 с лишним минут, но результативными действиями не отметился.
- 3 августа 2023
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