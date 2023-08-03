Украинская футбольная ассоциация попросила УЕФА исключить россиян из организации

Украинская ассоциация футбола обратилась к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой отстранить представителей России от работы в организации, сообщается на сайте УАФ.

«Чтобы придерживаться гуманитарных ценностей и справедливости, присущих европейской футбольной семье, а также обеспечить последовательность миротворческой позиции УЕФА, просим вас рассмотреть и проработать возможность отстранения представителей России (формулировка изменена. — Прим. «Чемпионата») от своих должностей в УЕФА», — сообщается в опубликованном на сайте УАФ заявлении.

Напомним, ранее стало известно, что 15 представителей России заняли места в органах УЕФА на период до 2027 года.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за событий на Украине.