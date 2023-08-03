Тбилисское «Динамо» уступило «Хамруну» в матче квалификационного раунда Лиги конференций
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Сегодня, 3 августа, прошёл ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между грузинским «Динамо» и мальтийским «Хамрун Спартанс». Игру принимал стадион «Борис Пайчадзе (Динамо-Арена)». Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Первый матч между этими командами завершился победой «Хамруна» со счётом 2:1.
Единственный гол в матче был забит в компенсированное к первому тайму время черногорским нападающим мальтийской команды Урошем Джюрановичем. Отметим, что 29-летний форвард получил прямую красную карточку через несколько мгновений после того, как начался второй тайм.
Тем не менее даже в меньшинстве «Хамрун Спартанс» удержал победный счёт и прошёл, таким образом, в следующий квалификационный раунд Лиги конференций.
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