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Тбилисское «Динамо» уступило «Хамруну» в матче квалификационного раунда Лиги конференций

Тбилисское «Динамо» уступило «Хамруну» в матче квалификационного раунда Лиги конференций
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Сегодня, 3 августа, прошёл ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между грузинским «Динамо» и мальтийским «Хамрун Спартанс». Игру принимал стадион «Борис Пайчадзе (Динамо-Арена)». Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Первый матч между этими командами завершился победой «Хамруна» со счётом 2:1.

Единственный гол в матче был забит в компенсированное к первому тайму время черногорским нападающим мальтийской команды Урошем Джюрановичем. Отметим, что 29-летний форвард получил прямую красную карточку через несколько мгновений после того, как начался второй тайм.

Тем не менее даже в меньшинстве «Хамрун Спартанс» удержал победный счёт и прошёл, таким образом, в следующий квалификационный раунд Лиги конференций.

Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
03 августа 2023, четверг. 19:00 МСК
Динамо Тб
Тбилиси, Грузия
Окончен
0 : 1
Хамрун Спартанс
Хамрун, Мальта
0:1 Джюранович – 45+2'
Удаления: нет / Джюранович – 46'
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