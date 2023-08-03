Маслов: Бонгонда — тот, кто поддерживает разговор, а не начинает его

Футболист «Спартака» Павел Маслов рассказал об адаптации Тео Бонгонда в команде Гильермо Абаскаля.
«Можно ли сказать, что Бонгонда будет одним из топ-футболистов лиги в этом сезоне? Об этом ещё рано говорить. Да, Тео молодец, у него хороший старт в РПЛ. Но надо, чтобы он продолжал играть так дальше. Мы будем его поддерживать, мы рады его дебюту. Как Тео приняла команда? Всё классно. У нас позитивные ребята в команде. Он легко влился в коллектив, никаких проблем не было. Тео скромный парень сам по себе. Но он готов всегда поддержать любой диалог. Только Бонгонда, скорее, тот, кто поддерживает разговор, а не начинает его», — приводит слова Маслова Metaratings.
«Спартак» стартовал в новом сезоне РПЛ с двух кряду побед — над «Оренбургом» (3:2) и «Балтикой (2:1). В 3-м туре чемпионата России московская команда встретится с «Рубином» в Казани. Матч состоится 5 августа (17:30 мск).
- 3 августа 2023
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