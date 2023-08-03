Дьяков: сложно сказать, является ли Карпин топ-тренером
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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о главном тренере клуба Валерии Карпине.
«Сложно сказать, является ли Карпин топ-тренером. Топ-тренером можно назвать человека, который выигрывал титулы всё-таки. Карпин с «Ростовом» занимал высокие места, но у него нет пока трофеев. В «Спартаке» он тоже был, ничего не выиграл. Нужны трофеи», — приводит слова Дьякова «Евро-Футбол.Ру».
По итогам прошлого сезона «Ростов» под руководством Карпина занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка в 30 играх.
В эти выходные ростовчане сыграют с самарскими «Крыльями Советов» в рамках 3-го тура чемпионата России-2023/2024. Матч состоится 5 августа. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.
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