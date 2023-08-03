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«Борнмут» купит Кастровилли из «Фиорентины»

«Борнмут» купит Кастровилли из «Фиорентины»
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Английский клуб «Борнмут» приобретёт полузащитника «Фиорентины» Гаэтано Кастровилли, сообщает журналист Фабрицио Романо у себя в «твиттере».

По сообщениям источника, англичане заплатят «фиалкам» за трансфер € 12 млн плюс € 2 млн в качестве бонуса. Гаэтано завтра отправится в Англию, медицинские тесты назначены на пятницу.

26-летний итальянский полузащитник был выкуплен «Фиорентиной» у «Бари» после годичной аренды в 2017 году. С тех пор игрок сыграл за клуб из Флоренции 125 игр, забил 13 голов и отдал семь результативных передач. С 2017 по 2019 год футболист играл за итальянский «Кремонезе» на правах аренды.

По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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