«Борнмут» купит Кастровилли из «Фиорентины»

Английский клуб «Борнмут» приобретёт полузащитника «Фиорентины» Гаэтано Кастровилли, сообщает журналист Фабрицио Романо у себя в «твиттере».

По сообщениям источника, англичане заплатят «фиалкам» за трансфер € 12 млн плюс € 2 млн в качестве бонуса. Гаэтано завтра отправится в Англию, медицинские тесты назначены на пятницу.

26-летний итальянский полузащитник был выкуплен «Фиорентиной» у «Бари» после годичной аренды в 2017 году. С тех пор игрок сыграл за клуб из Флоренции 125 игр, забил 13 голов и отдал семь результативных передач. С 2017 по 2019 год футболист играл за итальянский «Кремонезе» на правах аренды.

По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 10 млн.