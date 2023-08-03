Грузинская «Дила» выбила «Ворсклу» из Лиги конференций

Сегодня, 3 августа, прошёл ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между грузинской «Дилой» и украинской «Ворсклой». Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Первый матч между этими командами завершился победой «Ворсклы» со счётом 2:1.

Первый гол в матче был забит 22-летним полузащитником «Дилы» Отаром Парулавой на 45-й минуте. В середине второго тайма грузинская команда забила ещё один мяч, отличился украинский нападающий Николай Ковталюк. Вскоре после этого «Ворскла» один гол отыграла — Руслан Степанюк вписал своё имя в протокол игры на 74-й минуте.

А на 86-й минуте футболисты «Дилы» поставили точку в матче — барбадосский форвард Тьерри Гэйл забил третий гол грузинской команды. Итоговый счёт — 3:1 в пользу «Дилы», которая благодаря этой победе прошла в следующий квалификационный раунд Лиги конференций.