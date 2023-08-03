Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Грузинская «Дила» выбила «Ворсклу» из Лиги конференций

Грузинская «Дила» выбила «Ворсклу» из Лиги конференций
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 3 августа, прошёл ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между грузинской «Дилой» и украинской «Ворсклой». Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Первый матч между этими командами завершился победой «Ворсклы» со счётом 2:1.

Первый гол в матче был забит 22-летним полузащитником «Дилы» Отаром Парулавой на 45-й минуте. В середине второго тайма грузинская команда забила ещё один мяч, отличился украинский нападающий Николай Ковталюк. Вскоре после этого «Ворскла» один гол отыграла — Руслан Степанюк вписал своё имя в протокол игры на 74-й минуте.

А на 86-й минуте футболисты «Дилы» поставили точку в матче — барбадосский форвард Тьерри Гэйл забил третий гол грузинской команды. Итоговый счёт — 3:1 в пользу «Дилы», которая благодаря этой победе прошла в следующий квалификационный раунд Лиги конференций.

Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
03 августа 2023, четверг. 20:00 МСК
Дила
Гори, Грузия
Окончен
3 : 1
Ворскла
Полтава, Украина
1:0 Парулава – 45'   2:0 Ковталюк – 71'   2:1 Степанюк – 74'   3:1 Гэйл – 86'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023