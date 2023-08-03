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«Нефтчи» обыграл «Железничар» в матче квалификационного раунда Лиги конференций

«Нефтчи» обыграл «Железничар» в матче квалификационного раунда Лиги конференций
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Сегодня, 3 августа, прошёл ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между азербайджанским «Нефтчи» и боснийским «Железничаром». Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Первый матч между этими командами завершился вничью, со счётом 2:2.

Счёт в матче был открыт на 20-й минуте благодаря американскому нападающему азербайджанской команды Хассану Саифу Кенту. На 68-й минуте «Нефтчи» снова огорчил «Железничар» — отличился бразильский защитник Юри Матиас. Двух голов команде из Баку хватило, чтобы одержать победу и пройти в следующий раунд Лиги конференций.

Отметим, что в прошлом сезоне «Нефтчи», являющийся девятикратным чемпионом Азербайджана, занял третье место во внутреннем первенстве, набрав 68 очков.

Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
03 августа 2023, четверг. 20:00 МСК
Нефтчи Б
Баку, Азербайджан
Окончен
2 : 0
Железничар
Сараево, Босния и Герцеговина
1:0 Kenneth Saief – 20'   2:0 Исрафилов – 68'
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