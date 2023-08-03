«Нефтчи» обыграл «Железничар» в матче квалификационного раунда Лиги конференций

Сегодня, 3 августа, прошёл ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между азербайджанским «Нефтчи» и боснийским «Железничаром». Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Первый матч между этими командами завершился вничью, со счётом 2:2.

Счёт в матче был открыт на 20-й минуте благодаря американскому нападающему азербайджанской команды Хассану Саифу Кенту. На 68-й минуте «Нефтчи» снова огорчил «Железничар» — отличился бразильский защитник Юри Матиас. Двух голов команде из Баку хватило, чтобы одержать победу и пройти в следующий раунд Лиги конференций.

Отметим, что в прошлом сезоне «Нефтчи», являющийся девятикратным чемпионом Азербайджана, занял третье место во внутреннем первенстве, набрав 68 очков.