«Нефтчи» обыграл «Железничар» в матче квалификационного раунда Лиги конференций
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Сегодня, 3 августа, прошёл ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между азербайджанским «Нефтчи» и боснийским «Железничаром». Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Первый матч между этими командами завершился вничью, со счётом 2:2.
Счёт в матче был открыт на 20-й минуте благодаря американскому нападающему азербайджанской команды Хассану Саифу Кенту. На 68-й минуте «Нефтчи» снова огорчил «Железничар» — отличился бразильский защитник Юри Матиас. Двух голов команде из Баку хватило, чтобы одержать победу и пройти в следующий раунд Лиги конференций.
Отметим, что в прошлом сезоне «Нефтчи», являющийся девятикратным чемпионом Азербайджана, занял третье место во внутреннем первенстве, набрав 68 очков.
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