«Будё-Глимт» Хайкина вышел в третий раунд отбора Лиги конференций, одолев «Богемианс»
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Завершился ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между норвежским «Будё-Глимт», за который выступает российский голкипер Никита Хайкин, и чешским «Богемиансом». «Будё-Глимт» одержал победу со счётом 4:2 и вышел в следующий квалификационной раунд Лиги конференций, выиграв 7:2 по сумме двух встреч. Хайкин целиком отыграл обе встречи.
В сегодняшнем матче в составе норвежского клуба забитыми мячами отличились Сондре Сёрли, Фарис Мумбанья, Альберт Грёнбэк и Адам Сёренсен. В составе «Богемианс» голы на свой счёт записали Ян Матоушек и Антонин Кржапка, а чешский полузащитник Мартин Гала отметился двумя результативными передачами.
В третьем раунде квалификации Лиги конференций «Будё-Глимт» сыграет с армянским «Пюником».
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