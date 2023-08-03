«Будё-Глимт» Хайкина вышел в третий раунд отбора Лиги конференций, одолев «Богемианс»

Завершился ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между норвежским «Будё-Глимт», за который выступает российский голкипер Никита Хайкин, и чешским «Богемиансом». «Будё-Глимт» одержал победу со счётом 4:2 и вышел в следующий квалификационной раунд Лиги конференций, выиграв 7:2 по сумме двух встреч. Хайкин целиком отыграл обе встречи.

В сегодняшнем матче в составе норвежского клуба забитыми мячами отличились Сондре Сёрли, Фарис Мумбанья, Альберт Грёнбэк и Адам Сёренсен. В составе «Богемианс» голы на свой счёт записали Ян Матоушек и Антонин Кржапка, а чешский полузащитник Мартин Гала отметился двумя результативными передачами.

В третьем раунде квалификации Лиги конференций «Будё-Глимт» сыграет с армянским «Пюником».