«Манчестер Сити» договорился с «Лейпцигом» по Гвардиолу — Романо
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«Манчестер Сити» согласовал последние детали по трансферу защитника «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиола. Клубы подписали все документы, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По данным источника, 20-летний хорватский футболист прибудет в Англию в ближайшее время, а в пятницу пройдёт медобследование. «Манчестер Сити» заплатит «Лейпцигу» € 90 млн за Гвардиола — хорват, таким образом, станет самым дорогим защитником в истории.
Кроме того, Йошко будет уже вторым хорватским футболистом, пополнившим состав «Манчестер Сити» в текущее трансферное окно. Ранее «горожане» приобрели у лондонского «Челси» полузащитника Матео Ковачича.
21-летний Гвардиол сыграл в прошлом сезоне 41 матч, отметившись тремя забитыми мячами.
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