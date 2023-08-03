«Манчестер Сити» договорился с «Лейпцигом» по Гвардиолу — Романо

«Манчестер Сити» согласовал последние детали по трансферу защитника «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиола. Клубы подписали все документы, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, 20-летний хорватский футболист прибудет в Англию в ближайшее время, а в пятницу пройдёт медобследование. «Манчестер Сити» заплатит «Лейпцигу» € 90 млн за Гвардиола — хорват, таким образом, станет самым дорогим защитником в истории.

Кроме того, Йошко будет уже вторым хорватским футболистом, пополнившим состав «Манчестер Сити» в текущее трансферное окно. Ранее «горожане» приобрели у лондонского «Челси» полузащитника Матео Ковачича.

21-летний Гвардиол сыграл в прошлом сезоне 41 матч, отметившись тремя забитыми мячами.