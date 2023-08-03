Луис Энрике может покинуть «ПСЖ» из-за ситуации с Мбаппе

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике может покинуть клуб из-за ситуации с Килианом Мбаппе, сообщает испанская Marca.

По сообщениям источника, испанскому специалисту намекают на то, что если Мбаппе не согласится на продажу этим летом, то тренер может не рассчитывать на футболиста в сезоне-2023/2024 по решению клуба. После отчисления Мбаппе с предсезонного тура по Японии кажется, что это вполне возможно.

По личным причинам парижский клуб может покинуть ассистент главного тренера Рафаэль Поль. Ходят слухи относительно возможного ухода спортивного директора клуба Луиса Кампоса, вместе с которым Луис Энрике строит нынешнюю команду. Цепная реакция на все решения и утечки, которые происходят из-за кризиса Мбаппе, уже достигла той точки, когда Луис Энрике задумывается о том, стоит ли ему продолжать работу на этом месте.

53-летний тренер возглавил парижский клуб в начале июля этого года.