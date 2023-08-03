Расмус Хёйлунн подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» — Романо

20-летний датский нападающий итальянской «Аталанты» Расмус Хёйлунн уже стал игроком английского «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, Хёйлунн подписал пятилетний контракт с опцией продления ещё на один год. «Манчестер Юнайтед» планирует представить игрока на «Олд Траффорд» перед товарищеским матчем с французским «Лансом» 5 августа.

В прошлом сезоне Хёйлунн провёл 34 матча за «Аталанту», в которых забил 10 мячей и отдал две голевые передачи. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста — € 45 млн.

В составе сборной Дании молодой нападающий принял участие в шести играх и отметился шестью голами.