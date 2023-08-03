«Боруссия» Дортмунд арендовала игрока, чья фамилия переводится как «никогда не «Шальке»

Дортмундская «Боруссия» объявила об аренде 20-летнего немецкого нападающего «Нюрнберга» Ермайна Нишальке. Его фамилия в переводе с немецкого языка означает «никогда не «Шальке». Клуб «Шальке-04» является оппонентом «Боруссии» по рурскому дерби.
Нишальке будет выступать за молодёжный состав «Боруссии», который играет в третьей лиге Германии. Арендное соглашение рассчитано на один год с опцией выкупа.
Нападающий родился в Берлине, тренировался в командах «Герта Целендорф» и «Унион». В декабре 2022 года игрок подписал профессиональный контракт с «Нюрнбергом».
По итогам прошлого сезона дортмундцы заняли второе место в турнирной таблице Бундеслиги и вышли в групповой этап Лиги чемпионов, набрав 71 очко в 34 играх. Гельзенкирхенский «Шальке-04» вылетел во вторую Бундеслигу с предпоследнего места с 31 очком.
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