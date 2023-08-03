Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Боруссия» Дортмунд арендовала игрока, чья фамилия переводится как «никогда не «Шальке»

«Боруссия» Дортмунд арендовала игрока, чья фамилия переводится как «никогда не «Шальке»
Аудио-версия:
Комментарии

Дортмундская «Боруссия» объявила об аренде 20-летнего немецкого нападающего «Нюрнберга» Ермайна Нишальке. Его фамилия в переводе с немецкого языка означает «никогда не «Шальке». Клуб «Шальке-04» является оппонентом «Боруссии» по рурскому дерби.

Нишальке будет выступать за молодёжный состав «Боруссии», который играет в третьей лиге Германии. Арендное соглашение рассчитано на один год с опцией выкупа.

Нападающий родился в Берлине, тренировался в командах «Герта Целендорф» и «Унион». В декабре 2022 года игрок подписал профессиональный контракт с «Нюрнбергом».

По итогам прошлого сезона дортмундцы заняли второе место в турнирной таблице Бундеслиги и вышли в групповой этап Лиги чемпионов, набрав 71 очко в 34 играх. Гельзенкирхенский «Шальке-04» вылетел во вторую Бундеслигу с предпоследнего места с 31 очком.

Материалы по теме
«Челси» и «Боруссия» не смогли выявить победителя в товарищеском матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023