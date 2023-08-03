Алексей Шпилевский: ещё есть надежда, что Кокорин вернётся в «Арис»

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал о вероятности возвращения российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в кипрский клуб.

«Есть ещё надежда, что Кокорин вернётся на Кипр? Есть. Мы вчера разговаривали. Он поздравил нас с победой. Надеюсь, что он вернётся. Посмотрим. Даже учитывая то, что он сейчас забивает за «Фиорентину» на сборах? В первую очередь, я рад за Сашу, что он пришёл в себя и доказывает свой высокий уровень. У нас он почувствовал свою значимость, уверенность. Так что капля заслуги «Ариса» в его хорошей игре присутствует», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

Напомним, прошлый сезон 32-летний Кокорин провёл в аренде в кипрском «Арисе», после чего вернулся в расположение «Фиорентины». Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до июня 2024 года. Последней командой Кокорина в России был «Спартак».