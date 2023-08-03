ФИФА отреагировала на новость, что тренер Замбии трогал грудь футболистки во время ЧМ

Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на новость, что главный тренер женской сборной Замбии Брюс Мвапе трогал грудь футболистки во время проведения ЧМ-2023.

«ФИФА чрезвычайно серьёзно относится к любым обвинениям в неправомерных действиях. Мы можем подтвердить, что нами была получена жалоба, касающаяся женской сборной Замбии, и в настоящее время этот инцидент расследуется. Мы не можем предоставить дополнительную информацию о текущем расследовании по очевидным причинам конфиденциальности», — приводит слова неназванного представителя ФИФА издание The Guardian.

Напомним, ранее стало известно, что ФИФА начала расследование инцидента с участием главного тренера сборной Замбии Брюса Мвапе, которого ранее обвиняли в сексуальных домогательствах.