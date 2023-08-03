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ФИФА отреагировала на новость, что тренер Замбии трогал грудь футболистки во время ЧМ

ФИФА отреагировала на новость, что тренер Замбии трогал грудь футболистки во время ЧМ
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Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на новость, что главный тренер женской сборной Замбии Брюс Мвапе трогал грудь футболистки во время проведения ЧМ-2023.

«ФИФА чрезвычайно серьёзно относится к любым обвинениям в неправомерных действиях. Мы можем подтвердить, что нами была получена жалоба, касающаяся женской сборной Замбии, и в настоящее время этот инцидент расследуется. Мы не можем предоставить дополнительную информацию о текущем расследовании по очевидным причинам конфиденциальности», — приводит слова неназванного представителя ФИФА издание The Guardian.

Напомним, ранее стало известно, что ФИФА начала расследование инцидента с участием главного тренера сборной Замбии Брюса Мвапе, которого ранее обвиняли в сексуальных домогательствах.

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