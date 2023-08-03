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Журналистка: Рапино настроила всю команду против своей страны. Позорные футболистки

Журналистка: Рапино настроила всю команду против своей страны. Позорные футболистки
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Американская журналистка и бывшая ведущая ток-шоу Fox News Мегин Келли обрушилась с критикой на капитана женской сборной США Меган Рапино и её партнёрш по команде за их нежелание исполнять национальный гимн перед матчами.

«Меган Рапино стоит во главе этого всего. Она настроила всю команду против страны, за которую они играют. Не знаю, как вы, но я не буду болеть за них. Я не с ними. Я надеюсь, что они проиграют… Это позор. Позорные футболистки. Им должно быть стыдно за самих себя», — приводит слова Келли издание Daily Star.

Напомним, футболистки сборной США подверглись резкой критике после матча группового этапа женского чемпионата мира по футболу — 2023 с Вьетнамом (3:0). Когда камера крупным планом показывала лица игроков под звуки гимна США, только три девушки произносили слова. Остальные хранили молчание и выглядели, по мнению критиков, «отстранённо».

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