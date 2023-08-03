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«Сочи» усилится защитником юношеской сборной Нигерии

«Сочи» усилится защитником юношеской сборной Нигерии
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В «Сочи» перейдёт 19-летний защитник сборной Нигерии U20 Соломон Агбалака на правах аренды с опцией выкупа. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Агбалака находился на просмотре в Сочи целый месяц и принял участие в нескольких спаррингах южан.

Этой весной на юношеском Кубке африканских наций нигериец принял участие во всех матчах своей команды и помог ей взять бронзовые медали по итогам встречи с Тунисом. На групповом этапе Агбалака забил мяч в ворота Египта и сделал результативную передачу в игре с Мозамбиком.

На чемпионате мира U20 Агбалака провёл по 90 минут во всех встречах турнира и поучаствовал в победе над Аргентиной в 1/8 финала. В четвертьфинале нигерийцы уступили в дополнительное время Южной Корее.

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