«Ордабасы» вылетел из Лиги конференций, уступив польской «Легии»

Завершился ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между польской «Легией» и казахстанским клубом «Ордабасы». Встреча прошла на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» (Варшава, Польша). «Легия» одержала победу со счётом 3:2 и выбила «Ордабасы» из Лиги конференций, выиграв 5:4 по сумме двух встреч.

На 18-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Легии» Павел Вшолек. В конце первого тайма защитник Юри Рибейру увеличил преимущество своей команды — 2:0. Нападающий «Ордабасы» Всеволод Садовский отыграл один мяч на 57-й минуте. В середине второго тайма Томаш Пекхарт вернул двойное преимущество «Легии», а на 84-й минуте защитник казахстанской команды Сергей Малый установил окончательный счёт встречи — 2:3.

В следующим раунде польский клуб встретится с австрийской «Аустрией».