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«Ордабасы» вылетел из Лиги конференций, уступив польской «Легии»

«Ордабасы» вылетел из Лиги конференций, уступив польской «Легии»
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Завершился ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между польской «Легией» и казахстанским клубом «Ордабасы». Встреча прошла на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» (Варшава, Польша). «Легия» одержала победу со счётом 3:2 и выбила «Ордабасы» из Лиги конференций, выиграв 5:4 по сумме двух встреч.

На 18-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Легии» Павел Вшолек. В конце первого тайма защитник Юри Рибейру увеличил преимущество своей команды — 2:0. Нападающий «Ордабасы» Всеволод Садовский отыграл один мяч на 57-й минуте. В середине второго тайма Томаш Пекхарт вернул двойное преимущество «Легии», а на 84-й минуте защитник казахстанской команды Сергей Малый установил окончательный счёт встречи — 2:3.

В следующим раунде польский клуб встретится с австрийской «Аустрией».

Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
03 августа 2023, четверг. 22:00 МСК
Легия
Варшава, Польша
Окончен
3 : 2
Ордабасы
Шымкент, Казахстан
1:0 Вшолек – 18'   2:0 Ribeiro – 42'   2:1 Садовский – 57'   3:1 Пекхарт – 71'   3:2 Малый – 84'
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