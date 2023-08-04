Защитник «Спартака» Маслов: пока не заглядываюсь на сборную России

Футболист «Спартака» Павел Маслов рассказал о своих целях на сезон-2023/2024.

«Личные цели на сезон? Пока никакой конкретной цели нет. Хочется играть и стараться работать дальше. Пока абсолютно не заглядываюсь на сборную. Сначала нужно начать играть в клубе, а дальше как пойдёт», — приводит слова Маслова Metaratings.

В минувшем сезоне 23-летний Маслов провёл 27 матчей во всех турнирах, отметившись голом и двумя результативными передачами.

«Спартак» стартовал в новом сезоне Российской Премьер-Лиги с двух кряду побед — над «Оренбургом» (3:2) и «Балтикой (2:1). В 3-м туре чемпионата России московская команда встретится с «Рубином» в Казани. Матч состоится 5 августа (17:30 мск), игру примет стадион «Ак Барс Арена».