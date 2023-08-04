Павлюченко: Бонгонда — технарь, один из лучших в РПЛ по работе с мячом

Бывший нападающий «Тоттенхэма», «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко оценил игру 27-летнего нападающего красно-белых Тео Бонгонда.

«Дебют Бонгонда впечатлил. Надеюсь, не сбавит после двух-трёх туров. Сразу бросается в глаза, что технарь. Думаю, по работе с мячом — один из лучших в РПЛ, всегда старается двигаться в сторону ворот, играть на обострение», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

Тео Бонгонда перешел в «Спартак» 12 июля 2023 года из испанского «Кадиса». На счету 27-летнего конголезца два гола и одна результативная передача в трёх матчах за красно-белых. «Спартак» в ближайшем матче в субботу встретится с казанским «Рубином» в рамках 3-го тура Российской Премьер‑Лиги. Начало матча — в 17:30 мск.