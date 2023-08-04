Экс-игрок «Локомотива» Камано перешёл в клуб из Саудовской Аравии
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Бывший игрок московского «Локомотива» Франсуа Камано перешёл в футбольный клуб «Абха» из Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба клуба.
Гвинейский форвард пополнил «Абху» на правах свободного агента и подписал контракт до 2025 года. Новый клуб футболиста выступает в высшем дивизионе своей страны. Камано станет одноклубником других бывших игроков «Локомотива» — поляка Гжегожа Крыховяка и эквадорца Фелипе Кайседо.
В 1-м туре чемпионата Саудовской Аравии «Абха» сыграет с «Аль-Хилялем», в который перешёл другой экс-игрок РПЛ — Малком.
27-летний форвард Франсуа Камано выступал за «Локомотив» с 2020 года. За москвичей игрок провёл 91 матч, в которых забил 18 голов и отдал пять голевых передач.
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