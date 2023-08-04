Экс-игрок «Фиорентины» считает, что Кокорин может пригодиться клубу в будущем

Бывший игрок «Фиорентины» Марко Наппи порассуждал о будущем российского форварда «фиалок» Александра Кокорина.

«Да, Кокорин сейчас тренируется с командой. Не знаю, какое у него будущее. Я слышал, что он хорошо играл на Кипре. С учётом того, что «Фиорентина» сыграет в Лиге конференций, в клубе могут подумать, что им может пригодиться Александр. В прошлом сезоне им не хватило глубины состава», — приводит слова Наппи издание «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, в минувшем сезоне «Фиорентина» в финальном матче Лиги конференций проиграла «Вест Хэму» (0:1). 32-летний Кокорин сезон-2023/2024 провёл в аренде в кипрском «Арисе», после чего вернулся в расположение «Фиорентины». Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до июня 2024 года. Последней командой Кокорина в России был «Спартак».