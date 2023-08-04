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Тикнизян: когда я забиваю гол, в следующие 5-10 секунд не отвечаю за свои действия

Тикнизян: когда я забиваю гол, в следующие 5-10 секунд не отвечаю за свои действия
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Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о своём праздновании забитых мячей.

«Честно говоря, после того, как я забиваю гол, в следующие 5-10 секунд не отвечаю за свои действия, потому что в этот момент испытываю чувство эйфории и просто не контролирую себя. Это искренняя радость футболиста, который не так часто забивает и дорожит каждым забитым мячом, каждой победой своей команды, и просто живёт этой игрой.

Что касается празднования Артёма Дзюбы, которое я пародировал — помню, когда это случилось в первый раз. Это было в игре с «Ростовом», в первом матче второго круга прошлого сезона. Я сделал это спонтанно, а потом подумал — почему бы не повторять каждый раз, когда кто-то из нас совершает какое-то результативное действие? Какое-то время я так и делал, а потом решил, что надо двигаться дальше. Не скажу, что что-то своё придумал, просто отдался эмоциям. То, что вы видите в последнее время, это чистая импровизация», — приводит слова Тикнизяна официальный сайт «Локомотива».

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