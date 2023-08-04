Малком объяснил, почему решился на переход в «Аль-Хиляль»

Бывший нападающий «Зенита» Малком рассказал, почему решился на переход в саудовский «Аль-Хиляль».
«Прошлый сезон – лучший в карьере, поэтому я ожидал, что кого-то заинтересует моя игра. Но разговоры – это не про футбол, здесь важна конкретика. Этим летом она поступила только от «Аль-Хиляля».
Предложение от «Аль-Хиляля» вызвало такой же интерес, как запрос от «Зенита» четыре года назад: новая страна, совсем другой мир, сильные партнёры. Естественно, вы скажете про деньги – а я не буду отрицать, что они важны. Футболисты часто находятся вдали от родных, которые не в состоянии себя обеспечить. В моем детстве у семьи не было больших возможностей. Поэтому нужно правильно распорядиться временем, которое тебе отведено. Карьера футболиста – совсем не такая долгая, как может показаться, тем более случаются травмы. Уж я-то теперь знаю.
Мы видим, что в Саудовскую Аравию уезжают сильнейшие игроки, которые выигрывали всё. Это тоже интригует: ты становишься частью чего-то нового.
Поэтому я перехожу в «Аль-Хиляль». Надеюсь, и там буду радовать болельщиков игрой – и сам наслаждаться ею», — приводит слова Малкома Sports.ru.
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