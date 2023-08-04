В «ПСЖ» отреагировали на слухи о возможном уходе Энрике с поста главного тренера
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В «ПСЖ» прокомментировали информацию о возможном уходе Луиса Энрике с поста главного тренера клуба.
«Эти слухи не просто нелепы, но и совершенно неуместны», — приводит слова представителя «ПСЖ» журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Ранее сообщалось, что Энрике может покинуть клуб из-за ситуации с нападающим Килианом Мбаппе. Тренеру намекают на то, что если Мбаппе не согласится на продажу этим летом, то тренер может не рассчитывать на футболиста в сезоне-2023/2024 по решению клуба.
Энрике занял пост главного тренера «ПСЖ» в июле 2023 года. Новый сезон чемпионата Франции стартует 11 августа. В матче первого тура парижане встретятся с «Лорьяном». Матч состоится 12 августа, начало – 22:00 мск.
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