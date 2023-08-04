«Могу охарактеризовать одним словом — скорость». Ловчев — о 2-м тайме «Локо» с «Факелом»

Бывший футболист Евгений Ловчев оценил игру «Локомотива» в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом». Железнодорожники выиграли в Воронеже со счётом 4:1.

«Хорошая игра в Воронеже, где, в общем-то, забили всё, что создали. В первом тайме солировал Дзюба — то, как Артём выигрывает верховые мячи, как он просит эти мячи, производит впечатление — у игроков, которые бросают аут или делают подачи, выбора особо нет и главным становится то, добрасывают/добивают они этот мяч до Дзюбы. Хотя по первому мячу вопросы у меня есть, и, на мой взгляд, Дзюба правила нарушал.

А то, что сделали железнодорожники во втором тайме, я могу охарактеризовать только одним словом — скорость. То, как команда выбегает в атаку, и количество игроков, которые могут двигать мяч, производит впечатление. Как, кстати, производит впечатление, и то, что в атаке «Локо» нет жлобов — Глушенков отдал две голевые передачи, проявил себя просто великолепно. У Тикнизяна, чувствуется, есть навыки форварда», — написал Ловчев в телеграм-канале.