Футболист «Локомотива» Тикнизян назвал самый запоминающийся гол в карьере

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян назвал самый запоминающийся гол в карьере.

«Гол «Уралу». И по важности, и по зрелищности достаточно неплохой, красивый гол. Скажу честно — если бы мне Изи (Изидор. — Прим. «Чемпионата») ещё 10 раз так навесил, я бы даже по воротам не попал. Поэтому отмечу этот забитый мяч, да», — приводит слова Тикнизяна официальный сайт «Локомотива».

В матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Локомотив» победил екатеринбургский «Урал» со счётом 2:1. Встреча состоялась 25 июля. Наир Тикнизян стал автором победного гола, замкнув передачу Вильсона Изидора на 49-й минуте. Ранее, в первом тайме, счёт открыл полузащитник «Урала» Тимур Аюпов, а сравнял Изидор.