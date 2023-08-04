Футболист «Локомотива» Тикнизян назвал самый запоминающийся гол в карьере
Поделиться
Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян назвал самый запоминающийся гол в карьере.
«Гол «Уралу». И по важности, и по зрелищности достаточно неплохой, красивый гол. Скажу честно — если бы мне Изи (Изидор. — Прим. «Чемпионата») ещё 10 раз так навесил, я бы даже по воротам не попал. Поэтому отмечу этот забитый мяч, да», — приводит слова Тикнизяна официальный сайт «Локомотива».
В матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Локомотив» победил екатеринбургский «Урал» со счётом 2:1. Встреча состоялась 25 июля. Наир Тикнизян стал автором победного гола, замкнув передачу Вильсона Изидора на 49-й минуте. Ранее, в первом тайме, счёт открыл полузащитник «Урала» Тимур Аюпов, а сравнял Изидор.
Комментарии
- 4 августа 2023
-
03:25
-
03:10
-
03:02
-
02:44
-
02:43
-
02:18
-
02:14
-
02:00
-
01:42
-
01:20
-
01:15
-
01:08
-
01:01
-
00:46
-
00:45
-
00:45
-
00:22
-
00:12
-
00:11
-
00:06
- 3 августа 2023
-
23:59
-
23:54
-
23:40
-
23:38
-
23:30
-
23:28
-
23:15
-
23:14
-
23:13
-
23:03
-
22:52
-
22:42
-
22:41
-
22:27
-
22:20
Партнерский контент