Евгений Ловчев: «Локо» выглядит сейчас ничуть не хуже «Спартака»
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Бывший футболист Евгений Ловчев высказался об интриге в борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.
«На мой взгляд, «Локо» выглядит сейчас ничуть не хуже «Спартака», команды будут идти ноздря в ноздрю. На мой взгляд, ещё способен прибавить Дзюба — большие игроки всегда тяжело входят в сезон. Что касается интриги, то уже очевидно, что такого преимущества, как в предыдущих чемпионатах, у «Зенита» не будет. Питер, безусловно, усилится, но нужно же сыграться, а потери произошли серьёзные», — написал Ловчев в телеграм-канале.
«Зенит» стал чемпионом страны в последних пяти сезонах РПЛ. В стартовавшем чемпионате России сезона-2023/2024 прошло два тура. «Спартак» начал с двух побед, «Зенит» и «Локомотив» набрали по четыре очка.
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