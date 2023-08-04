Евгений Ловчев: «Локо» выглядит сейчас ничуть не хуже «Спартака»

Бывший футболист Евгений Ловчев высказался об интриге в борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«На мой взгляд, «Локо» выглядит сейчас ничуть не хуже «Спартака», команды будут идти ноздря в ноздрю. На мой взгляд, ещё способен прибавить Дзюба — большие игроки всегда тяжело входят в сезон. Что касается интриги, то уже очевидно, что такого преимущества, как в предыдущих чемпионатах, у «Зенита» не будет. Питер, безусловно, усилится, но нужно же сыграться, а потери произошли серьёзные», — написал Ловчев в телеграм-канале.

«Зенит» стал чемпионом страны в последних пяти сезонах РПЛ. В стартовавшем чемпионате России сезона-2023/2024 прошло два тура. «Спартак» начал с двух побед, «Зенит» и «Локомотив» набрали по четыре очка.