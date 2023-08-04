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Главный тренер «Арсенала» Артета ответил на вопрос о состоянии здоровья Зинченко

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о состоянии здоровья украинского полузащитника Александра Зинченко, который восстанавливается после травмы.

«Думаю, он близок к возвращению, он начнёт тренироваться с командой и очень скоро вернётся», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Новый сезон чемпионата Англии стартует 11 августа. В матче первого тура лондонцы встрется с «Ноттингем Форест».

Зинченко выступает за «Арсенал» с лета прошлого года. Ранее украинец защищал цвета «Манчестер Сити», ПСВ, «Уфы» и «Шахтёра».

Напомним, в прошлом сезоне Зинченко провёл за «Арсенал» 33 матча во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол и две результативные передачи. Ранее футболист выступал за «Манчестер Сити», ПСВ, «Уфу» и «Шахтёр».

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