«Акрон» арендовал голкипера Сангаре у «Родины» с правом выкупа

22-летний голкипер «Родины» Дэвид Сангаре перешёл в «Акрон» на правах аренды до конца сезона-2023/2024. Об этом сообщил официальный сайт тольяттинского клуба.

Отмечается, что арендное соглашение предусматривает право выкупа игрока.

«Дэвид Сангаре родился в городе Бамако из африканской Республики Мали. Затем вратарь переехал в Россию и начал заниматься футболом в Волгограде. Дэвид является воспитанником московского «Динамо»: в академии бело-голубых он тренировался с 14-летнего возраста. После выпуска Сангаре провёл пять сезонов в молодёжных командах «Динамо», в составе дубля в сезоне-2019/2020 он стал победителем молодёжного первенства РПЛ.

Прошлым летом Дэвид перешёл в московскую «Родину». В сезоне-2022/2023 у голкипера 13 матчей за главную команду в Первой Лиге и 11 игр за «Родину-2» во Второй.

Приветствуем Дэвида и желаем успехов в составе «Акрона»!» — написано в заявлении клуба.