Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пауки, летать и темнота». Защитник «Локомотива» Тикнизян — о фобиях

«Пауки, летать и темнота». Защитник «Локомотива» Тикнизян — о фобиях
Комментарии

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о своих фобиях.

«Нам не хватит сейчас времени, чтобы я их все перечислил. Скажу самые основные: пауки, летать и темнота. Когда мы летаем с командой, если нас чуть потряхивает… Может, увидишь меня в самолёте, просто посмотри на мою реакцию — меня всего колышет и трясёт. Как и самолёт.

По поводу темноты. С детства боюсь спать в темноте, поэтому у меня всегда присутствует ночью какое-то освещение. Хоть и маленькое, но присутствует. Или тогда я не знаю — меня могут украсть какие-то силы потусторонние (улыбается). Это в моей голове так.

По поводу боязни пауков. Ну пауков многие боятся, наверное», — сказал Тикнизян в интервью клубной пресс-службе.

Материалы по теме
Тикнизян: когда я забиваю гол, в следующие 5-10 секунд не отвечаю за свои действия
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023