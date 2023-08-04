«Пауки, летать и темнота». Защитник «Локомотива» Тикнизян — о фобиях

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о своих фобиях.

«Нам не хватит сейчас времени, чтобы я их все перечислил. Скажу самые основные: пауки, летать и темнота. Когда мы летаем с командой, если нас чуть потряхивает… Может, увидишь меня в самолёте, просто посмотри на мою реакцию — меня всего колышет и трясёт. Как и самолёт.

По поводу темноты. С детства боюсь спать в темноте, поэтому у меня всегда присутствует ночью какое-то освещение. Хоть и маленькое, но присутствует. Или тогда я не знаю — меня могут украсть какие-то силы потусторонние (улыбается). Это в моей голове так.

По поводу боязни пауков. Ну пауков многие боятся, наверное», — сказал Тикнизян в интервью клубной пресс-службе.