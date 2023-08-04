Леонардо Бонуччи может продолжить карьеру в «Аяксе»
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Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи всерьёз рассматривает вариант продолжения карьеры в Нидерландах.
Как сообщает журналист Орацио Аккомандо в своём «Твиттере», «Аякс» намерен в скором времени начать официальные переговоры, а сам Бонуччи открыт к переезду в Амстердам.
Бонуччи провёл в «Ювентусе» 12 сезонов, став олицетворением последней эпохи клуба. На протяжение нескольких лет защитник был капитаном команды, за которую провёл более 500 матчей. В прошлом сезоне 36-летний футболист реже выходил на поле из-за менее эффективной игры и многочисленных травм. По информации итальянских СМИ, тренерский штаб «Ювентуса» включил Бонуччи в группу игроков, на которых «старая синьора» больше не рассчитывает.
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