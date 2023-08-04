«ПСЖ» предложил «Барселоне» арендовать Неймара

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар может покинуть французский клуб.

Как сообщает Sport, руководство парижан предложило «Барселоне» арендовать Неймара на сезон. «ПСЖ» рассматривает данное предложение как часть сделки по предстоящему переходу вингера Усмана Дембеле.

31-летний Неймар играл за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Его переход в «ПСЖ» остаётся самым дорогим в истории футбола по сумме трансфера. Парижский клуб заплатил за бразильского нападающего € 222 млн. Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в € 60 млн.

В минувшем сезоне-2022/2023 Неймар принял участие в 29 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 17 результативных передач.

Неймар показал баскетбольные навыки под руководством Батлера: