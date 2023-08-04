Стало известно, кем «Барселона» хочет заменить Усмана Дембеле

«Барселона» заинтересована в приобретении португальского полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы.
Как сообщает журналист Ферран Мартинес в своём «Твиттере», руководство «Барселоны» начало усиленную работу по трансферу Силвы. Сам 28-летний футболист, как известно, хочет пополнить каталонский клуб, поэтому будет настаивать на трансфере, если поступит официальное предложение. В настоящий момент стороны находятся в поисках оптимального для всех решения.
В сезоне-2022/2023 Силва сыграл 55 матчей за «Манчестер Сити», в которых забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Контракт игрока с «горожанами» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.
В Барселоне продолжается реконструкция «Камп Ноу»:
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