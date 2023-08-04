«Фейеноорд» отдал рекордные для клуба деньги за японца Уэду

«Фейеноорд» официально объявил о трансфере японского форварда Аясе Уэды. Об этом сообщила пресс-служба нидерландского клуба.

«Фейеноорд» побил свой трансферный рекорд, заплатив самую большую сумму денег за какого-либо игрока в истории. Японский нападающий перешёл из «Серкль Брюгге» за сумму не менее € 9 млн. Это делает его самой дорогой покупкой в ​​истории «Фейеноорда». Уэда на первом месте рейтинга самых дорогих покупок сменил Давида Ханко, ранее перешедшего из пражской «Спарты» за € 8,3 млн.

Уэда, который подписал контракт на пять лет, в прошлом сезоне забил 23 гола в 42 матчах за бельгийский клуб. До этого он играл в своей стране за «Кашима Антлерс». Уэда был одним из игроков сборной Японии на прошедшем чемпионате мира в Катаре.

Ранее у «Фейеноорда» были контракты с японцами Синдзи Оно и Рё Мияити. Они помогли клубу выиграть Кубок УЕФА в 2002 году.