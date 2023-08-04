Дзюба: пригласите Буффона в Баковку, я бы с ним зацепился на пенальти

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба в шутку сравнил свои игровые качества с экс-вратарём сборной Италии Джанлуиджи Буффоном.

«Я повыше, это считается? Ногами железно получше играю. Побыстрее него. Надо проверить? Ну пригласите в Баковку, пробежим с ним. Головой лучше играю. На пенальти я бы с ним зацепился тоже», — сказал Дзюба в видео, опубликованном пресс-службой «Локомотива» в социальных сетях.

Напомним, 45-летний Буффон объявил о завершении карьеры 2 августа. Последней командой итальянского голкипера стала «Парма». Большую часть клубной карьеры Буффон защищал цвета «Ювентуса». Также вратарь успел поиграть за французский «ПСЖ».

Дзюба присоединился к «Локомотиву» зимой этого года. Во второй половине сезона-2022/2023 на его счету 13 матчей во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2024 года и предусматривает опцию продления в том случае, если форвард совершит 12 голевых действий в новом сезоне. Дзюба уже успел отметиться первым голом в новом розыгрыше чемпионата России в матче с воронежским «Факелом».