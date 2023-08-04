Агуэро рассказал, почему Месси решил продолжить карьеру в США, а не в Саудовской Аравии

Бывший нападающий «Атлетико», «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал, почему, по его мнению, форвард Лионель Месси принял решение продолжить карьеру в «Интер Майами», а не в саудовском клубе.
«Думаю, что между Майами и Саудовской Аравией Лео выбрал первый вариант из-за комфорта. Майами — хорошее место, здесь много латиноамериканцев. Он наверняка также думал о своей семье, в Саудовской Аравии им было бы сложнее», — приводит слова Агуэро Goal со ссылкой на Stake.
36-летний Месси дебютировал за «Интер Майами» 22 июля в матче с «Крус Асулем». Игрок вышел на поле на 54-й минуте. В той встрече аргентинский нападающий забил свой первый гол за клуб со штрафного на 90+4-й минуте.
Ранее Лионель выступал за «Барселону» и «ПСЖ». В 2022 году вместе со сборной Аргентины он стал чемпионом мира.
Леброн Джеймс тепло поприветствовал Лионеля Месси:
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