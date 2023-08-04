Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Фейеноорд — ПСВ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агуэро рассказал, почему Месси решил продолжить карьеру в США, а не в Саудовской Аравии

Агуэро рассказал, почему Месси решил продолжить карьеру в США, а не в Саудовской Аравии
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Атлетико», «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал, почему, по его мнению, форвард Лионель Месси принял решение продолжить карьеру в «Интер Майами», а не в саудовском клубе.

«Думаю, что между Майами и Саудовской Аравией Лео выбрал первый вариант из-за комфорта. Майами — хорошее место, здесь много латиноамериканцев. Он наверняка также думал о своей семье, в Саудовской Аравии им было бы сложнее», — приводит слова Агуэро Goal со ссылкой на Stake.

36-летний Месси дебютировал за «Интер Майами» 22 июля в матче с «Крус Асулем». Игрок вышел на поле на 54-й минуте. В той встрече аргентинский нападающий забил свой первый гол за клуб со штрафного на 90+4-й минуте.

Ранее Лионель выступал за «Барселону» и «ПСЖ». В 2022 году вместе со сборной Аргентины он стал чемпионом мира.

Материалы по теме
Бекхэм ради Месси пошёл на беспрецедентные меры. Что сделали для комфорта суперзвезды
Бекхэм ради Месси пошёл на беспрецедентные меры. Что сделали для комфорта суперзвезды

Леброн Джеймс тепло поприветствовал Лионеля Месси:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023