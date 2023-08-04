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Оздоев может перейти в ПАОК, Малком объяснил уход из «Зенита». Главное к утру

Российский полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев может стать игроком ПАОКа, бразильский полузащитник Малком объяснил, почему перешёл в «Аль-Хиляль», два российских тренера вышли в следующий раунд Лиги конференций. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Магомед Оздоев близок к переходу в ПАОК.

2. Малком объяснил, почему решился на переход в «Аль-Хиляль».

3. Дмитрий Черышев и Мурад Мусаев вывели свои клубы в 3-й раунд квалификации Лиги конференций.

4. В «ПСЖ» отреагировали на слухи о возможном уходе Энрике с поста главного тренера.

5. «Будё-Глимт» Хайкина вышел в третий раунд отбора Лиги конференций, одолев «Богемианс».

6. Тренера Замбии обвинили в том, что он трогал грудь футболистки. ФИФА расследует дело.

7. Евролига расследует слова украинского судьи о попытке подкупа в матче УНИКС — «Монако».

8. Стало известно, кем «Барселона» хочет заменить Усмана Дембеле.

9. «Мне всё равно, Месси он или нет». Главный тренер «Орландо» — после матча с «Интер Майами».

10. Источник: «Спартак» продолжает переговоры с «Тоттенхэмом» по переходу Давинсона Санчеса.