Оздоев может перейти в ПАОК, Малком объяснил уход из «Зенита». Главное к утру

Российский полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев может стать игроком ПАОКа, бразильский полузащитник Малком объяснил, почему перешёл в «Аль-Хиляль», два российских тренера вышли в следующий раунд Лиги конференций. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Магомед Оздоев близок к переходу в ПАОК.
2. Малком объяснил, почему решился на переход в «Аль-Хиляль».
3. Дмитрий Черышев и Мурад Мусаев вывели свои клубы в 3-й раунд квалификации Лиги конференций.
4. В «ПСЖ» отреагировали на слухи о возможном уходе Энрике с поста главного тренера.
5. «Будё-Глимт» Хайкина вышел в третий раунд отбора Лиги конференций, одолев «Богемианс».
6. Тренера Замбии обвинили в том, что он трогал грудь футболистки. ФИФА расследует дело.
7. Евролига расследует слова украинского судьи о попытке подкупа в матче УНИКС — «Монако».
8. Стало известно, кем «Барселона» хочет заменить Усмана Дембеле.
9. «Мне всё равно, Месси он или нет». Главный тренер «Орландо» — после матча с «Интер Майами».
10. Источник: «Спартак» продолжает переговоры с «Тоттенхэмом» по переходу Давинсона Санчеса.
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