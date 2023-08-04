Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Фейеноорд — ПСВ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиол попрощался с одноклубниками по «РБ Лейпциг» перед переходом в «Манчестер Сити»

Гвардиол попрощался с одноклубниками по «РБ Лейпциг» перед переходом в «Манчестер Сити»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник немецкого «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол попрощался со своими одноклубниками перед оформлением своего перехода в «Манчестер Сити». Об этом сообщает журналист Патрик Бергер в своём «твиттере».

По информации источника, хорватский футболист вылетел в Великобританию, где должен пройти окончательное медицинское обследование для оформления трансфера в «Манчестер Сити». Английский клуб заплатит за Гвардиола € 90 млн плюс € 10 млн в качестве бонусов. Хорват станет самым дорогим защитником в истории футбола.

21-летний Гвардиол в прошлом сезоне сыграл 41 матч за «Лейпциг» во всех турнирах, отметившись в них тремя забитыми мячами. Защитник стал бронзовым призёром чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Материалы по теме
Каковы шансы «Арсенала» выиграть Суперкубок в матче с «Манчестер Сити»
Каковы шансы «Арсенала» выиграть Суперкубок в матче с «Манчестер Сити»

Тренировка «Манчестер Сити» перед финалом Лиги чемпионов

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023