Гвардиол попрощался с одноклубниками по «РБ Лейпциг» перед переходом в «Манчестер Сити»

Защитник немецкого «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол попрощался со своими одноклубниками перед оформлением своего перехода в «Манчестер Сити». Об этом сообщает журналист Патрик Бергер в своём «твиттере».
По информации источника, хорватский футболист вылетел в Великобританию, где должен пройти окончательное медицинское обследование для оформления трансфера в «Манчестер Сити». Английский клуб заплатит за Гвардиола € 90 млн плюс € 10 млн в качестве бонусов. Хорват станет самым дорогим защитником в истории футбола.
21-летний Гвардиол в прошлом сезоне сыграл 41 матч за «Лейпциг» во всех турнирах, отметившись в них тремя забитыми мячами. Защитник стал бронзовым призёром чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Тренировка «Манчестер Сити» перед финалом Лиги чемпионов
- 4 августа 2023
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