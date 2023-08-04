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Обамеянг рассказал, что на тренировке «Челси» разогнался до 36 км/ч

Обамеянг рассказал, что на тренировке «Челси» разогнался до 36 км/ч
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Нападающий французского «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг высказался о своей скорости, рассказав, что в прошлом сезоне сумел достичь показателя в 36 км/ч.

«Что с моей скоростью? Чтобы успокоить всех вас, я, прежде всего, скажу, что чувствую себя очень хорошо. Маленькая история. Я установил новый рекорд по скорости в прошлом сезоне, когда тренировался с „Челси“. 36 км в час. Так что с этим всё в порядке», — приводит слова Обамеянга RMC Sport.

34-летний Обамеянг перешёл в «Марсель» летом этого года из «Челси». В прошлом сезоне габонский нападающий сыграл 22 матча за лондонцев и «Барселону» во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. На поле при этом Обамеянг провёл лишь 968 минут.

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