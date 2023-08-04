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Игрок «Зенита» Караваев: я рассматривал варианты в Европе, но сейчас непросто уехать

Игрок «Зенита» Караваев: я рассматривал варианты в Европе, но сейчас непросто уехать
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о своих шансах продолжить карьеру в Европе, отметив, что понимает, что в более крутой клуб он уже попасть не сможет. Также игрок рассказал, что чувствует, что ещё не реализовал себя на 100 процентов.

«Означает ли, что из-за своего возраста и нового контракта с «Зенитом» я уже не попаду в более крутой клуб? Здесь объективно да. «Зенит» — лучший клуб в России. А как будет дальше — посмотрим.

Я рассматривал варианты в Европе, но сейчас непросто уехать. Но не исключаю этого в будущем: если всё сложится, почему нет?

Есть ли чувство, что я себя ещё не полностью реализовал? Конечно, есть. Могу лучше и не буду этого скрывать. Может, ещё дореализую», — приводит слова Караваева Sport24.

Контракт 28-летнего Караваева с «Зенитом» рассчитан до июня 2026 года.

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