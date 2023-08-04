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Луис Энрике опубликовал пост в социальных сетях на фоне слухов об уходе из «ПСЖ»

Луис Энрике опубликовал пост в социальных сетях на фоне слухов об уходе из «ПСЖ»
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Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике в своих социальных сетях опубликовал пост. Испанский специалист сделал это на фоне распространяющейся в СМИ информации о его возможном уходе с поста наставника парижан.

Фото: Социальные сети Луиса Энрике

Энрике опубликовал фотографию со своим тренерским штабом и подписал её на французском языке: «Один за всех, и все за одного».

Ранее в испанских СМИ появилась информация, что Энрике может покинуть пост главного тренера «ПСЖ» из-за ситуации вокруг нападающего парижан Килиана Мбаппе, который до сих пор не принял решения по своему будущему в клубе в новом сезоне.

Представитель «ПСЖ» отреагировал на информацию о возможном уходе Энрике, назвав её слухами. Испанец возглавил клуб месяц назад. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2025 года.

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