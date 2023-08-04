Артета: Гвардиола сказал, что надерёт мне задницу, если не соглашусь возглавить «Арсенал»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о роли наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы в своей карьере и в жизни в целом, рассказав, как тот мотивировал его принять предложение возглавить «канониров».

«Гвардиола действительно заботился обо мне с самого начала, с дня нашего знакомства. И с того дня я по-настоящему привязался к нему. Он взял меня в «Манчестер Сити», потому что увидел во мне человека, готового отдать за него свою жизнь.

Когда «Арсенал» предложил мне возглавить команду, я боялся, что не готов к этому. Шла середина сезона, а это была моя первая работа главным тренером. Гвардиола тогда пришёл ко мне и сказал: «Ты готов. Если ты этого не сделаешь, я надеру тебе задницу», — приводит слова Артеты GQ.

Букайо Сака пообщался с семьёй Кардашьян после игры «Арсенала»