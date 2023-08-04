Артета: Гвардиола сказал, что надерёт мне задницу, если не соглашусь возглавить «Арсенал»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о роли наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы в своей карьере и в жизни в целом, рассказав, как тот мотивировал его принять предложение возглавить «канониров».
«Гвардиола действительно заботился обо мне с самого начала, с дня нашего знакомства. И с того дня я по-настоящему привязался к нему. Он взял меня в «Манчестер Сити», потому что увидел во мне человека, готового отдать за него свою жизнь.
Когда «Арсенал» предложил мне возглавить команду, я боялся, что не готов к этому. Шла середина сезона, а это была моя первая работа главным тренером. Гвардиола тогда пришёл ко мне и сказал: «Ты готов. Если ты этого не сделаешь, я надеру тебе задницу», — приводит слова Артеты GQ.
Букайо Сака пообщался с семьёй Кардашьян после игры «Арсенала»
- 4 августа 2023
-
11:04
-
10:56
-
10:45
-
10:44
-
10:27
-
10:18
-
10:07
-
09:56
-
09:55
-
09:45
-
09:31
-
09:29
-
09:20
-
09:12
-
09:04
-
08:56
-
08:52
-
08:46
-
08:31
-
08:30
-
08:02
-
07:51
-
07:23
-
06:58
-
06:45
-
06:40
-
06:32
-
06:19
-
06:07
-
05:59
-
05:50
-
05:48
-
05:45
-
05:40
-
04:52