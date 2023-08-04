Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Фейеноорд — ПСВ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Зенита» Караваев высказался о конкуренции с Фернандесом

Защитник «Зенита» Караваев высказался о конкуренции с Фернандесом
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о переходе в клуб своего конкурента по позиции на правом фланге обороны Марио Фернандеса, отметив, что не боится конкуренции, а факт прихода нового футболиста в большую команду является нормальным.

«Какая у меня была первая мысль, когда узнал о переходе Марио? Не было никаких мыслей. Всё спокойно, в рабочем режиме. Это нормально, когда в большой клуб приходят новые футболисты.

Пугает ли меня конкуренция? Нет, конечно. Она была, есть и будет. У меня разве до этого в «Зените» не было конкурентов?

Позабавила ли меня эта ситуация, учитывая, что подобное было в ЦСКА? Мне тогда было 18, столько лет прошло. Это разные ситуации. Я уже успел поиграть на хорошем уровне и в Европе, и в России, да и вообще зацикливаться на этом не стоит», — приводит слова Караваева Sport24.

Материалы по теме
Игрок «Зенита» Караваев: я рассматривал варианты в Европе, но сейчас непросто уехать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023