Защитник «Зенита» Караваев высказался о конкуренции с Фернандесом

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о переходе в клуб своего конкурента по позиции на правом фланге обороны Марио Фернандеса, отметив, что не боится конкуренции, а факт прихода нового футболиста в большую команду является нормальным.
«Какая у меня была первая мысль, когда узнал о переходе Марио? Не было никаких мыслей. Всё спокойно, в рабочем режиме. Это нормально, когда в большой клуб приходят новые футболисты.
Пугает ли меня конкуренция? Нет, конечно. Она была, есть и будет. У меня разве до этого в «Зените» не было конкурентов?
Позабавила ли меня эта ситуация, учитывая, что подобное было в ЦСКА? Мне тогда было 18, столько лет прошло. Это разные ситуации. Я уже успел поиграть на хорошем уровне и в Европе, и в России, да и вообще зацикливаться на этом не стоит», — приводит слова Караваева Sport24.
- 4 августа 2023
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