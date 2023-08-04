Защитник «Зенита» Караваев высказался о конкуренции с Фернандесом

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о переходе в клуб своего конкурента по позиции на правом фланге обороны Марио Фернандеса, отметив, что не боится конкуренции, а факт прихода нового футболиста в большую команду является нормальным.

«Какая у меня была первая мысль, когда узнал о переходе Марио? Не было никаких мыслей. Всё спокойно, в рабочем режиме. Это нормально, когда в большой клуб приходят новые футболисты.

Пугает ли меня конкуренция? Нет, конечно. Она была, есть и будет. У меня разве до этого в «Зените» не было конкурентов?

Позабавила ли меня эта ситуация, учитывая, что подобное было в ЦСКА? Мне тогда было 18, столько лет прошло. Это разные ситуации. Я уже успел поиграть на хорошем уровне и в Европе, и в России, да и вообще зацикливаться на этом не стоит», — приводит слова Караваева Sport24.