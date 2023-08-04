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Форвард «Наполи» Кварацхелия может пропустить старт сезона из-за травмы колена

Форвард «Наполи» Кварацхелия может пропустить старт сезона из-за травмы колена
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Травма нападающего итальянского «Наполи» Хвичи Кварацхелии может оказаться серьёзнее, чем казалось изначально. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, несмотря на то что по первоначальному диагнозу у Кварацхелии была выявлена травма колена, есть опасения, что повреждение более серьёзное — у грузина, возможно, повреждены связки. В связи с этим участие нападающего в первом матче сезона чемпионата Италии остаётся под вопросом.

Первый матч «Наполи» в новом сезоне Серии A пройдёт 19 августа. Соперником неаполитанцев будет «Фрозиноне».

В прошлом сезоне Кварахцелия сыграл 43 матча за «Наполи», отметившись в них 14 забитыми мячами и 17 результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года.

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