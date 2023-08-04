Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Фейеноорд — ПСВ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

УЕФА обновил таблицу коэффициентов. Россия — на 25-м месте

УЕФА обновил таблицу коэффициентов. Россия — на 25-м месте
Комментарии

УЕФА на своём официальном сайте представил обновлённую таблицу коэффициентов на сезон-2023/2024.

Россия в новой версии рейтинга осталась на 25-м месте, что является худшим результатом в истории. Выше России в таблице Кипр (23) и Румыния (24), ниже — Венгрия (26) и Болгария (27).

Фото: Положение России в таблице коэффициентов УЕФА

Напомним, российские клубы отстранены от участия во всех еврокубках по решению УЕФА после начала СВО на территории Украины. В сезоне-2023/2024 Россия также не будет представлена какими-либо командами в Лиге чемпионов, Лиге Европы или Лиге конференций.

Топ-10 лучших национальных федераций в таблице коэффициентов УЕФА выглядит следующим образом:

Фото: Вершина таблицы коэффициентов УЕФА

Отметим, что Франция, чей национальный чемпионат традиционно относился к топ-5 лиг, опустилась на шестую строчку, уступив Нидерландам.

Материалы по теме
Защитник «Зенита» Караваев высказался о конкуренции с Фернандесом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023