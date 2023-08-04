УЕФА обновил таблицу коэффициентов. Россия — на 25-м месте

УЕФА на своём официальном сайте представил обновлённую таблицу коэффициентов на сезон-2023/2024.
Россия в новой версии рейтинга осталась на 25-м месте, что является худшим результатом в истории. Выше России в таблице Кипр (23) и Румыния (24), ниже — Венгрия (26) и Болгария (27).
Фото: Положение России в таблице коэффициентов УЕФА
Напомним, российские клубы отстранены от участия во всех еврокубках по решению УЕФА после начала СВО на территории Украины. В сезоне-2023/2024 Россия также не будет представлена какими-либо командами в Лиге чемпионов, Лиге Европы или Лиге конференций.
Топ-10 лучших национальных федераций в таблице коэффициентов УЕФА выглядит следующим образом:
Фото: Вершина таблицы коэффициентов УЕФА
Отметим, что Франция, чей национальный чемпионат традиционно относился к топ-5 лиг, опустилась на шестую строчку, уступив Нидерландам.
- 4 августа 2023
-
12:30
-
12:25
-
12:10
-
12:04
-
11:42
-
11:41
-
11:32
-
11:28
-
11:22
-
11:04
-
10:56
-
10:45
-
10:44
-
10:27
-
10:18
-
10:07
-
09:56
-
09:55
-
09:45
-
09:31
-
09:29
-
09:20
-
09:12
-
09:04
-
08:56
-
08:52
-
08:46
-
08:31
-
08:30
-
08:02
-
07:51
-
07:23
-
06:58
-
06:45
-
06:40