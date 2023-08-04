Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Фейеноорд — ПСВ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Караваев: вряд ли у Кузяева возникнут какие-то проблемы во Франции. Всё сложится хорошо

Караваев: вряд ли у Кузяева возникнут какие-то проблемы во Франции. Всё сложится хорошо
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев отреагировал на решение своего бывшего одноклубника полузащитника Далера Кузяева перейти во французский «Гавр», отметив, что этот трансфер стал для него неожиданным.

«Удивил ли меня переход Кузяева в «Гавр»? Да, внезапно. Но он исполнил свою мечту — поиграть в Европе. Лига 1 — хороший чемпионат. Команда не фантастическая, но вопрос не в уровне и не в деньгах — ему хочется проявить себя, попробовать силы в топовом чемпионате. Я рад, что он выбрал такой путь.

Общались ли с ним по поводу перехода? Нет, вряд ли у него в бытовом плане возникнут какие-то проблемы. Язык выучит. Кузяев просто скинул в общий чат прощальное видео, пожелал удачи.

Далер трудолюбивый, у него есть всё, чтобы потянуть Лигу 1. Думаю, всё сложится хорошо», — приводит слова Караваева Sport24.

Кузяев подписал двухлетний контракт с «Гавром». В новый клуб он перешёл на правах свободного агента из «Зенита».

Материалы по теме
Защитник «Зенита» Караваев высказался о конкуренции с Фернандесом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023