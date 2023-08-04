Караваев: вряд ли у Кузяева возникнут какие-то проблемы во Франции. Всё сложится хорошо

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев отреагировал на решение своего бывшего одноклубника полузащитника Далера Кузяева перейти во французский «Гавр», отметив, что этот трансфер стал для него неожиданным.
«Удивил ли меня переход Кузяева в «Гавр»? Да, внезапно. Но он исполнил свою мечту — поиграть в Европе. Лига 1 — хороший чемпионат. Команда не фантастическая, но вопрос не в уровне и не в деньгах — ему хочется проявить себя, попробовать силы в топовом чемпионате. Я рад, что он выбрал такой путь.
Общались ли с ним по поводу перехода? Нет, вряд ли у него в бытовом плане возникнут какие-то проблемы. Язык выучит. Кузяев просто скинул в общий чат прощальное видео, пожелал удачи.
Далер трудолюбивый, у него есть всё, чтобы потянуть Лигу 1. Думаю, всё сложится хорошо», — приводит слова Караваева Sport24.
Кузяев подписал двухлетний контракт с «Гавром». В новый клуб он перешёл на правах свободного агента из «Зенита».
- 4 августа 2023
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