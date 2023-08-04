Защитница сборной России: Аргентина — Ямайка уже не 5:0, как в песне. Теперь другие реалии

Защитница «Зенита» и сборной России Вероника Куропаткина высказалась о неожиданном выходе женской сборной Ямайки в плей-офф чемпионата мира — 2023. Также она прокомментировала вылет сборной Аргентины, которая выступала в одной группе с ямайками.

«Аргентина – Ямайка — уже не 5:0, как в песне. Теперь другие реалии: Аргентина едет домой, а Ямайка – с первой победой на ЧМ, одним забитым и нулём пропущенных мячей – идёт в плей-офф. Отправляя легенду легенд, вечно молодую Марту Красные Губки, домой. Видела вживую её один раз, но не осмелилась подойти сфотографироваться после матча. И зря, больше такой возможности, наверное, не представится», — написала Вероника Куропаткина в колонке для «Чемпионата».